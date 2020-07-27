Yanan dairede mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı Yanan dairede mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı Ankara'da bir binanın ikinci katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiyenin kurtarma operasyonu sonrasında evden çıkarıldı.

Yanan dairede mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da bir binanın ikinci katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiyenin kurtarma operasyonu sonrasında evden çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan dört katlı bir bina da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar alevleri görerek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İçeride birinin olabileceğini değerlendiren ve yardım etmek için daireye giden vatandaşlar, alevlerin yoğun olmasından dolayı içeriye giremedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması esnasında yanan dairenin içerisinde bir anne ve 3 çocuğunun olduğu tespit edildi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucunda anne ve 3 çocuğu evin balkonunun açılmasıyla yanan daireden çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilinçleri açık olan anne ve 3 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Müdahale etmeye gittik ama alevlerden içeriye girilemiyordu"

Olayın görgü tanıklarından Rasim Gültekin, daireden ateşler yükseldiğini ve müdahale etmeye kalktıklarında alevlerin kendilerine engel olduğunu belirterek, "Biz müdahale etmeye gittik ama alevlerden içeriye girilemiyordu. O esnada itfaiyeyi ve polisi aradık. Yaklaşık 5 dakika içerisinde itfaiye geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu canlı bir şekilde dışarı çıkarıldı ve hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA