Yanan Çöpler Park Halindeki Otomobili Yaktı - İstanbul

Güngören'de çöp konteynerinden sıçrayan ateş sonucu alev alan park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta park halindeki 34 HL 5163 plakalı otomobil, bir çöp konteynerinde yanan çöplerden alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı. Kısa sürede, alevler aracın ön tarafını tamamen sardı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı, olay yerinde inceleme yaptı.