Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti
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Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti

SİVAS'ın Çallı köyündeki çiftlik evi, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti
24.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:08

SİVAS'ın Çallı köyündeki çiftlik evi, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mehmet Fatih Arpa (37), "Ben buranın kundaklandığını düşünüyorum. Buraya 85 bin TL harcadım. Her şeyimizi buraya gömdük ama sonuç bu" dedi. 

Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Fatih Arpa'ya ait, 25 kilometre uzaklıktaki Çallı köyündeki çiftlik evinde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çiftlik evi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası yapılan incelemede, evin çevresindeki tel örgülerin kesilmiş olduğu ve bazı ağaçlara da zarar verildiği görüldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.Evinin kundaklandığını iddia eden Mehmet Fatih Arpa, "Köylüler beni aradı. İtfaiye ile birlikte buraya geldim. Geldiğimde evim yanıyordu. Ben buraya çoluğumun çocuğumun emeğini gömdüm. Yazık, günah değil mi? Ben buranın kundaklandığını düşünüyorum. Buraya 85 bin TL harcadım. Her şeyimizi buraya gömdük ama sonuç budur. Biz burada uyuyor da olabilirdik. Bunun bilerek ve kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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