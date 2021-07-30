Yanan bölgeler görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanan bölgeler görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Yanan bölgeler görüntülendi Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi İlçe merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen...

Yanan bölgeler görüntülendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi

İlçe merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Kent merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü.

28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydıkcık'ın Pembecik Mahallesinde çıkan ancak rüzgarın etkisiyle neredeyse tüm ilçede etkili olan orman yangını, devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ederken, rüzgarın etkili olması yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Dün ilçe merkezi ile sahilde de etkili olan yangın dolayısıyla birçok ev, sera ve bahçe etkilenirken, 4 yapıda ağır hasar oluştu.

Sahil kesimi siyaha büründü

Yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülenirken, 3 gün önce yem yeşil alanlar siyaha büründü. İlçe merkezi ile sahil kesiminde bulunan ormanlık alanların büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.

Ekiplerin çalışması sürerken, Mersin Valisi Ali İhsan Su'da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alıyor.

Yanan bölgeler görüntülendi
Yanan bölgeler görüntülendi
Yanan bölgeler görüntülendi
Yanan bölgeler görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Yıldız Tilbe Diana Spencer
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yanan bölgeler görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:35:36. #1.16#

title