- Yanan araçtan son anda kurtarıldı

TEKSAS - Texas'ın Corpus Christi şehrinde yanan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredekiler ve polis tarafından son anda kurtarıldı.

Texas'ın Corpus Christi kentine 1 Ocak'ta meydana gelen kazada, bir otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından yan yatan otomobil alev alırken, 70 yaşındaki sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin anında müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kaynak: İHA