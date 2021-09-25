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Yanan araçta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanan araçta ölü bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yanmış otomobilin içinde bir ceset bulundu.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yanmış otomobilin içinde bir ceset bulundu.

Olay, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve amatör futbolcu olan B.G., Abazalar mevkisinde bulunan boş alanda 16 NZJ 71 plakalı yanan otomobilin içinde yanmış vaziyette bulundu. İhbar üzerine Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Konuyla ilgili yapılan ilk incelemeler sonrası, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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