Yanan araçta kundaklama şüphesi

02.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:27

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesinde park halindeki bir araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi. Yangının aracın arka bölümünde başlaması nedeniyle kundaklamada iddiası gündeme geldi.



Gece saatlerinde Menteşe Karşıya Mahallesi Bulut çıkmazında park halindeki Barbaros Şallı'ya ait 48 BE 377 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık Ambulansı ve polis ekipleri yönlendirildi.



İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi sonrası araçta yangın söndürülürken, aracın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının aracın arka bölümünde başlaması nedeniyle kundaklama şüphesi nedeniyle emniyet yetkilileri soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA