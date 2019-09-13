13.09.2019 21:07

Yanan aracının başında polisle tartıştı ardından kıyafetlerini çıkarıp böyle kaçtı

Polisle tartışan şahıs soyunmaya başlayıp 'ben evime gidiyorum' diyerek kaçtı

Polis kelepçelemek isteyince gömleğini çıkarıp soyunmaya başladı

DENİZLİ - Denizli'de park halindeki aracının kunduklandığını iddia eden bir şahsı olay yerine gelen polislere tepki gösterdi. Polis sakinleştiremediği şahsı kelepçelemek isteyince bu defa şahıs kıyafetlerini çıkarıp, soyunarak kaçtı.

İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 20 AAL 675 plakalı araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinlerine ellerine geçirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Ardından bölgeye gelen ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü ise olay yerinde bulunan polis ve çarşı ve mahalle bekçileri ile konuşmaya başladı. Daha sonra şahıs polisler ile tartışmaya başladı. Polis mağdur olduğunu söyleyip, şahsı sakin olması konusunda uyardı. Ancak şahıs bağırmaya ve tehditlerine devam edince polis bu defa şahsı kelepçeleyerek gözaltına almaya çalıştı. Sonrasında ise şahıs polislerden uzaklaşarak soyunmaya başladı. Çıkardığı gömleğini beline sarmaya çalışan şahıs ardından 'ben evime gideyim' diyerek bağırmaya başladı. Şahıs daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ise şahsı gözaltına almaktan vazgeçti.

Yanan aracının başında polisle tartışan ardından garip hareketler yapan şahıs gözlerden kayboldu.

Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, aracın kundaklama sonrası yanmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.

Kaynak: İHA