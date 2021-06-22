Yanan aracı halat yardımıyla uzaklaştırarak faciayı önledi

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde park halindeki yanan aracı halat yardımı ile uzaklaştıran şahıs, olası bir facianın önüne geçti.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde park halindeki yanan aracı halat yardımı ile uzaklaştıran şahıs, olası bir facianın önüne geçti.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour'da bir binanın önünde park halinde bulunan araç yanmaya başladı. Yanan aracı gören Muhammed El-Alit, yangına hızlı şekilde tepki vererek, kendi aracına bağladığı halat yardımı ile yanan aracı bina önünde park halinde olan diğer araçlardan hızla uzaklaştırdı.

El-Alit olayın ardından yaptığı açıklamada, yanan aracın yanında 5 araç daha olduğunu ifade ederek, alevlerin diğer araçlara sıçraması ile yangının hızla büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti. El-Alit'in cesur hareketi aynı zamanda apartman sakinlerini de olası bir yangından korudu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı