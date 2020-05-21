Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaş yaptı
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Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaş yaptı

Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaş yaptı Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan TOPÇA'da yanan araca yangın tüpüyle ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

21.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:36

Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaş yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan TOPÇA'da yanan araca yangın tüpüyle ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Yangın, Erenler ilçesindeki Toptancılar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOPÇA içinde seyir halinde olan aracın, motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar yangın tüplüleriyle çıkan yangına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaptı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaş yaptı

Kaynak: İHA

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