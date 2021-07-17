Yanan araca balkondan hortumla su

Antalya'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Antalya'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilin adeta alev topuna dönerek yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka araç yangınında ise vatandaşlar yanan araca balkondan hortum ile su tutarak müdahale etti. Her iki yangında da araçlar küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, otomobil adeta alev topuna döndü. Otomobilde zaman zaman yaşanan şiddetli patlamalar ise korku dolu anlar yaşattı. 110 ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında otomobil adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Balkondan hortum ile su tuttular

Bir başka araç yangını ise Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Aracından dumanların çıktığını gören sürücü aracını yol ortasına park etti. Bu sırada araç bir anda alev almaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar balkonundan hortum ile su sıkarak yaptı. Yangın 110 ekipleri tarafından söndürülse de araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri her iki yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı