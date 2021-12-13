YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU - Haberler
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YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'DA bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ÜSKÜDAR'DA bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alev topuna dönen otomobil hareket ederek bir taksi durağını girişine çarptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay sabah saatlerinde Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. 71 AAS 602 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken otomobilden alevler yükseldiğini fark etti. Sürücü hemen otomobilden inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü itfaiye ekiplerini beklediği sırada, araç bir anda hareket etmeye başladı. Yanarak hareket eden otomobil bir taksi durağının girişine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yandı. Görgü tanığı Nazım Aslan Patlama sesi geldi.

Çıkıp baktığımda araç yanarak gelmeye başladı. Alevler çok yükseldi. Şoförü görmedim, kendi kendine geldi. Şoförsüz geldi buraya kadar kenara çarpınca durdu diye konuştu.

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

YANAN ARAÇ HAREKET EDİNCE PANİĞE NEDEN OLDU

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