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Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı orman yangınlarında yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığını açıklayan Muğla Orman bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini açıkladı.

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı orman yangınlarında yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığını açıklayan Muğla Orman bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini açıkladı.

MUĞLA - Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan ve 15 gün devam eden orman yangınları sonrası Muğla orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak değerlendirme toplantısı yaptı. Ula Yangın Yönetim Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Bölge müdürü Yaprak, yanan alanların tamamının tekrar yeşillendirilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

"Bölgemizde ciddi yangınlar oldu"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, Türkiye ve Muğla genelinde ciddi yangılar olduğunu belirterek, "29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan sonrasında Güvercinlik, Köyceğiz, Milas, Nazilli'de başlayıp Kavaklıdere Menteşe'yi tehdit eden ciddi yangınlar geçirdik. Biz bu konuda FX'in görüntüleri olsun, canlı uydu görüntüleri olsun İHA'lar üzerinden bunları takip ettik"

60 bin hektar alan zarar gördü

Muğla'daki orman yangınlarında toplam 60 bin hektarın etkilendiğini bunun 52 bin hektarının ormanlık alan olduğunu belirten Yaprak, "Toplamda 60 bin hektar civarında bir alanımız zarar gördü. Bunun 52 bin hektarı ormanlık" dedi.

"Kısa zamanda yeşillendireceğiz"

Muğla genelindeki yanan alanlarda tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Yaprak, "Şu anda 5-5,5 milyon metreküp civarında bir emvalimiz var 52 bin hektar alanda. Biz bunları kısa zamanda bu alandan uzaklaştırıp değerlendirilebilecek emvalleri kıymetini kaybetmeden zarar görmeden hızlı bir şekilde değerlendirmemiz ve ekonomiye kazandırmamız lazım. 5,5 milyon metreküp ne demek? Bizim Muğla Orman bölge Müdürlüğü olarak yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metreküp. Neredeyse dört katı. Tabu bunların zaman, mekan ve teknik ile de süreleri tam yıl soyunca değil de bazı sahalarda bizim Mart ayında bu işleri bitirip tohum ekimini yapıp çimlenmeye oluşturup artık sahaları artık korumaya almamız lazım. Sonra da burada çimlenme sonundaki gelen gençlikleri takibi yıllar boyunca bunların bakımları hem İlkbahar, hem de Sonbahar sayımları ile buranın başarı durumları nedir uzun yıllar bunlar takip edilecek. İnşallah buraları kısa zamanda eskisi gibi orman kurma çalışmalarımızı bitireceğiz"

Köyceğiz'de yangın elektrik nakil hattından çıktı

Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, Muğla'da 15 gün yaşadıkları orman yangını sürecini slayt eşliğinde anlattı. 15 günde 75 yangınla mücadele ettiklerini belirten Bölge Müdürü, Yaprak, bu süreçte 45 orman yangını, 30'u ziraat yangını çıktığını, 29 Temmuz'da sıcaklığın 45 derece, nemin ise yüzde 10'un altında olduğunu ifade etti. Köyceğiz yangınının elektrik hatlarından çıktığını söyleyen Yaprak, Marmaris'te yangın çok büyüdüğünde önce insan, sonra mal, sonra orman olarak strateji geliştirdiklerini, aynı gün Güvercinlik'te çıkan yangının yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu otellerin hemen dibinde çıktığını söyledi.

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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