Yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

19.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:11

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Kuzyaka Köseler köyünde Yakup Özcan'a ait tek katlı ahşap evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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