27.10.2019 17:27

Yanan 72 hektar alan havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri ile havalanan basın mensupları, Milas Akgedik Barajı mevkisi, Taşhan, Bördübet ve Zeytinköy'deki yangından zarar gören ve yeniden yeşillendirilen alanları havadan görüntüledi.

Çıkan yangınlara anında ve etkili müdahalede kullanılan "Mi "modeli helikopterler ile Marmaris'in ve Datça'dan gelen yerel ve ulusal basın temsilcileri, havadan yanan ve yeniden yeşillendirilen alanları görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan Orman müdürlüğüne ait helikopter pistinden kalkış yapan ekipte, Datça Orman şefi Saner Demirtaş, Marmaris Hisarönü Orman işletme Şefi Samet Deryal ve Marmaris Orman muhafaza memuru ve helikopter kontrol görevlisi İlhami Oğuz' da basın mensuplarına uçuş esnasında detayları anlattı.

Datça Orman işletme Şefi Saner Demirtaş uçuştan önce gösterilecek alanlar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuş esnasında 3 Eylül 2019 da yanan Taşhan Mevkii,2018 yılında çıkan Bördübet yangını ve 2017 yılında yanan Zeytinköy yangın alanları kuşbakışı görüntülendi.

'Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan' dikimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan dikim etkinliği öncesi Muğla'da yanan sahalar da havadan görüntülendi

Muğla Arman Bölge Müdürü Yasin Yaprak fidan dikim töreni öncesi yaptığı açıklamada Muğla'da 200 Bin, Aydın'da ise 100 Bin fidan dikileceğini açıklamıştı. Yaprak, 195 lokasyonda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine 18 bin kişinin katılmasının beklendiği ifade ederken, vatandaşları11 Kasım'da saat 11: 11'de fidan dikim etkinliğine davet etti.

Kaynak: İHA