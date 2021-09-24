Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti - Haberler
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Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti Yangının yandaki büyük teknelere sıçramaması olası bir faciayı önledi İşletme sahibi Mustafa Ardıç: "Yanan teknelerle birlikte bir yıllık emeğimiz gitti" Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezinde Aksu...

ANTALYA (İHA) - Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yangının yandaki büyük teknelere sıçramaması olası bir faciayı önledi

İşletme sahibi Mustafa Ardıç: "Yanan teknelerle birlikte bir yıllık emeğimiz gitti"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezinde Aksu Çayı kenarındaki gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne küle döndü, 2'si kısmi zarar gördü. Yangında 5 milyona yakın maddi zarar oluşurken, yanan tekneler gündüz görüntülendi.

Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarındaki bir gemi yapım atölyesinde dün gece yangın çıktı. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Büyükşehir belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangında 3 tekne, küle döndü, 2 tekne kısmı zarar gördü. Alevlerin yandaki büyük teknelere sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı ve maddi kaybı önlemiş oldu. Teknelerinden ikisinin yapımının tamamlanmak üzere olduğu ve kısa süre sonra suya indirileceği belirtildi.

İşletmesi ve tekneleri yanan Mustafa Zafer Ardıç ise büyük üzüntü yaşadı.

Yanan tekneleri arasında dolaşan Ardıç, tüm emeklerinin yangınla yok olup gittiğini bildirdi.

İşletme sahibi Mustafa Zafer Ardıç, tekne yapım atölyesinden 5 kişinin geçimini sağladığını belirti.

"Milyonları buluyor zararım"

Fiber tekne ve yat imalatı yaptıkları işletmelerinde dün akşamüzeri yangın çıktığı telefonunu aldıklarını hatırlatan Ardıç, "Mesai bitmiş eve gelmiştik. Ağaçlara yakın noktadaki tekneden başlayan yangın hemen yandaki tekneye sıçramış. Daha sonra diğerine geçmiş, yanıcı madde olduğu için hızla büyümüş. Buradaki bekçi ve arkadaşlarımız söndürmeye çalışmış ama başaramamış. 3 tekne yandı, 2'si kısmı zarar gördü. Milyonları buluyor zararım. Zararım büyük. Daha olayın travmasını atlatamadım" dedi.

"Emeğimiz gitti"

Yanan teknelerinden birinin suya inmek üzere olduğunun altını çizen Ardıç, " 12 metrelik bir tekneyi 6 ayda ancak yapabiliyorsunuz. Diğer teknelerle bir iki senelik emeğimiz gitti. Kazanç olarak daha fazla kaybımız var. Emeğimiz gitti, çalışma gitti moral de gitti. Elimizden geleni yaparak, işletmemizi yeniden ayağa kaldıracağız"diye konuştu.

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

Yanan 5 milyon TL değerindeki 3 tekneden geriye enkaz kaldı, 1 yıllık emek boşa gitti

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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