Yanal: "Slimani'nin Fenerbahçe'yle Olan Bağı ve İlişkileri Zayıflamış" - İstanbul

Yanal: "Slimani'nin Fenerbahçe'yle Olan Bağı ve İlişkileri Zayıflamış" - İstanbul

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz." dedi.

Kaynak: AA
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