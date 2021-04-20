Yanal: "Oyunu zaman zaman her iki takım da forse etti"
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Yanal: "Oyunu zaman zaman her iki takım da forse etti"

Yanal: 'Oyunu zaman zaman her iki takım da forse etti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yedikleri golde hakemin hata yaptığını ve bunun üzerine oyuncularının oyundan düştüğünü söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yedikleri golde hakemin hata yaptığını ve bunun üzerine oyuncularının oyundan düştüğünü söyledi.

Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'u 3-2 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yanal, oyunun başından sonuna kadar, oyunu zaman zaman her iki takımında forse ettiğini belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar, oyunu zaman zaman her iki takımın da forse ettiği, oyuna ortak olduğu oyun olarak geçti. Biz özellikle oyunun son bölümünde ofansif olarak baya pozisyon ortaya çıkardık. Ayrıca ilk yediğimiz golde ben hakemin bu düzeyde bir karşılaşma da böyle bir hata yapması faul yokken, faulü bizim aleyhimize vermesi ve oyuncularımızı bunun üzerine oyundan düşmesi ve o anda ki bir ufak oyundan düşüş ilk golü getirdi. Her şeye rağmen ikinci yarının başında golü bulduk, bunu iyi oynayarak değerlendirebilirdik. Tabii Hakan'ın çıkışı, oyun dengemizi, stratejimizi, planımızı, oyun içerisinde süre gelen aklı da oyundan alınınca hamle şansımızda azalmış oldu. Çok eksik oyuncumuz var ve bu hamleleri kullanmakta zorlanıyoruz. Umarım bu hafta tüm oyuncularımızla birlikte kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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