Yanal kazanan kadroyu bozmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Trabzonspor maçına, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir kadrosuyla çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Trabzonspor maçına, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir kadrosuyla çıktı.
Süper Lig'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta son dakika golüyle gelen Başakşehir deplasmanındaki kadroyu bozmadı. Yanal Trabzonspor maçına, Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi 11 ile başladı. - İSTANBUL