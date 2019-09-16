Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"

16.09.2019 23:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Korkumuz yok. Bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şey olmayacağını, olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak."dedi.



Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golü yeyinceye kadar oyunun hakimi olduklarını hatırlatarak, golün ardından yine hata ile gol yediklerini söyledi.



"Hatalı gol yiyebiliriz, hata yapabiliriz eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz, asla oyunu bırakmamalıyız" diyen Yanal, "Oyunun vazgeçilmesi bu işin en kötü olan tarafıdır. Bu asla böyle devam etmez. Böyle mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor alacaklardır. Hepimiz bugünü bu kaybedilenin kazanımı olarak görmek ve asla bir oyunun bırakılmamasını, tekrar edilmemesini sağlamak zorundayız" şeklinde konuştu.



"Bir daha olmayacak"



'Yenilen 3 golünde de bireysel hatadan kaynaklandığı' yönündeki bir soruya ise Ersun Yenal, "Hatalar yapılır ve hataların altını aramak ve nasıl olduğuna bakmak kolay değil. Hele hele böyle bir zaman dilimi içerisinde bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. Ama çok net bir şekilde söyleyeyim, bizim hiçbir şeyden çekincemiz yok. Korkumuz yok. Bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şey olmayacağını, olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak" cevabını verdi.



"Asla oyundan vazgeçemeyiz"



Ankaragücü ve Galatasaray maçı ile ilgili soruya ise Yanal, şu cevabı verdi:



"Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tüm rakipler bizim için eşdeğer ve önemli. Ondan önce daha önemli maçımız var. Ankaragücü maçımız var. Biz eksik olabiliriz hata yapabiliriz ama asla oyundan vazgeçemeyiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA