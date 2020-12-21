Yanal: "İyi oyunla sonuca gittik"
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Yanal: "İyi oyunla sonuca gittik"

21.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:10
Yanal:

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahada oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahada oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. Haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçın başı ve sonundaki 10'ar dakikayı alırsak, kalan 70 dakikada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Rakibe istediğini kabul ettiren, istediği oyunu ortaya koyan bir takımın sahada olduğunu ifade eden Yanal, "İstediğimiz oyunu oynayarak sonuca gittik. Sayılmayan gol rakibi oldukça heyecanlandırdı. Coşturdu, umutlandırdı. O dakikadan sonra biz de yükseldik. Bu verilmeyen gol pozisyonlarını da rakibe vermemeliydik. Takımımın eleştirebileceğim tek yönü buydu. Oyuncularım istediğimi her şeyi sahada yaptılar. Kısa süre içinde kendilerini işlerine bu kadar veren oyuncularım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ve pozitif futbolumuzu her hafta tekrarlamalıyız amacımız bu" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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