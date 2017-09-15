Yanal'ın Aklı Savunmada

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan zafiyetlere çözüm arıyor. Medipol Başakşehir maçında yeni transfer Hubocan'a şans vermeyi planlayan deneyimli teknik adam iyileşen Durica'yı da hazır hale getirmeyi çalışıyor.



Süper Lig'de yoluna 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle devam eden Trabzonspor, 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile önemli sınava çıkacak. Zirve yolunda güçlü rakibi karşısında kendini de test edecek olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, ligin 3. sırasında bulunan rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularına anlatırken, bir taraftan da savunma bölgesinde yaşanan zafiyetler gidermeye çalışıyor.



Savunma ve orta saha kurgusunda değişiklik



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacakları maçta savunma ve orta sahası kurgusu arasında bir dizi değişiklik yapmayı planlıyor. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde henüz yakalayamayan deneyimli teknik adam yaşanan zafiyetler üzerinde duruyor. Ligde oynadığı son 4 maçın hepsinde gol yiyen ve kalesinde 7 gol gören bordo-mavililer, Medipol Başakşehir maçında kalesinde gol görmeden sonuca gitmeyi hedefliyor.



Yanal, uyarılarını yaptı



Yanal, savunma oyuncularına yaptığı uyarıda oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Medipol Başakşehir'in etkili oyuncuları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, ligin en iyi pas yapan takımlarından birine karşı oynayacaklarına dikkat çekerek, rakibin pas kanallarını kesip, etkili pas yapmalarına izin vermemeleri istedi.



Hubocan forma bekliyor



Savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arayan Ersun Yanal, yeni transfer Hubocan'ı, Medipol Başakşehir maçında oynatmayı planlıyor. Bordo-mavili takıma hazır gelen ve sıkıntısı bulunmayan savunma oyuncusunu zorlu müsabakada kullanmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, iyileşen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica'yı da maç gününe kadar hazır hale getirmeyi planlıyor. - TRABZON