Yanal İddialı Konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hayal ettiği kalıcı ve herkesin sevebileceği bir kadronun burada olduğunu belirterek, takımın mutlaka zirvede üst mücadelesini göstereceğini söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sohbet şeklinde geçen toplantının ilk bölümünde Teknik Direktör Ersun Yanal, yaptığı açıklamalarının ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.



"BURADA YAŞAMAKTAN MUTLU OLAN OYUNCU KİTLEMİZ VAR"



Kadroda ciddi bir temizlik yaptıklarını belirten Yanal, "Çok fazla oyuncu transferinden ziyade gerekli olan takviyelerin yapılmasından yanayım. Bu konuda çok ciddi bir şekilde dirayetli durduk. Çok yazıldı çizildi. Oyuncu alınabilir ama doğru oyuncuyu almak önemli. Trabzon'da oyuncuları tutmak zor. Ama Trabzon'un bir taraftan farklı bir yüzü var. Trabzon futbolda çok önemli bir güç. Burada yaşanmaya başlanıldığındaki o sıkıntılı anlar, oyuncuların kalmasından ciddi engeller teşkil ediyor. Bunların hepsini aşılabilecek bir duruma getirdiğimizi düşünüyorum. Burada yaşamayı seven ve burada olmaktan mutlu olan bir oyuncu kitlemiz var" dedi.



"TAKIM MUTLAKA ZİRVEDE ÜST MÜCADELESİNİ GÖTÜRECEK"



Yeni sezonda bir takım kurduklarını ifade eden Yanal, "Takım mutlaka zirvedeki üst mücadelesini götürecek. Bu sene çok ilginç bir sezon gerçekleşti. Galatasaray ekonomik olarak belki de Türkiye'de rekorlara imza attı. Ciddi bonservis ve transfer hamlesi yaptı. Fenerbahçe aynı tavır içerisinde Beşiktaş zaten oturmuş bir kadrosuna takviyeler yaptı. Anadolu takımlarından Antalyaspor futbol sektörü içindeki oyuncuları takıma katmak için çok ciddi bir çalışma yaptı. Biz çok titiz davranıyoruz. Bence en değerli yerli oyuncu sayısına sahibiz. Aynı zamanda genç oyuncuların takım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hem yerlilerin hem yabancıların arasında önemli değer olabilecek oyunculara sahibiz. Önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'un ekonomik başarısına sahip olacak bir kadrodur. Bu oyuncuların takım olarak yarışması içinde tabi ki zamana ihtiyaç var. Ama Trabzon gerçeğini de unutmamak lazım. Hemen bu soruda sorulabilir. Hemen şampiyonluk gelsin, hemen Avrupa'ya gitsin, bunlar önemli şeyler ama bunların oturması için zaman dilimlerine ihtiyaç var. Bunun en güzel örneği Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ortaya koyduğu performans, saygıdeğer ve alkışlanması gereken bir süreç. Beşiktaş oyuncu satmaya, aldığı oyuncuları değerlendirmeye başladı. Başakşehir sabırlı bir şekilde zirve yarışının ortakları haline geldi. Beşiktaş vefa deyip 3 yıl olgunlaştırıldı ve 4 yılda şampiyonluğa ulaştı. 5 yılda bunu yaptı. 6 yılında da çok doğru planlama yaparak ilerliyorlar" şeklinde konuştu.



"AYAKLARIMIZ BİRAZ DAHA YERE BASSIN İSTİYORUM"



Trabzonspor'da başarı gelmediğinde tekrar yeniden bir yapı kurmaya çalıştığını ve olmadığından tekrar yaptığını belirten Yanal, "Trabzonspor'un doğru yönetilmeye ihtiyacı olduğu çok açık. Hepimizin konuştuğunda ortak fikri olan şeyler. Ama iş eyleme geldiğinde herkes kendini tutamıyor. Hemen her şey olsun bitsin isteniyor. Biraz daha ayaklarımız yere bassın istiyorum. Hem mali yapısı hem takım içindeki oyuncu kalitesi yavaş yavaş artık aklın idare edilmesine doğru götürüyor. Umarım önümüzdeki dönemde hem oyuncularımızın değerinin arttırılmasını, takıma katkı sağlayacak oyuncu bulunduğunda onların doğru bir şekilde takıma katkı sağlamasını ön görecek planlar yapmak gerekiyor. Yapıyoruz da" diye konuştu.



"ELİMİZDE ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR VAR"



İstikrarlı bir şekilde takım kurmak ve onu oynatmak için biraz daha zamana ihtiyaçları bulunduğunu belirten Yanal, "Sonuçlar bu süreci hızlandırabilir ama sağlıklı bir şekilde düşündüğümüzde elimizdeki çok değerli oyuncu kadrosunu daha da değerli hale getirmek ve bunlarla beraber zirvede yarış yapmak hepimizin vazgeçmeyeceği önemli bir konu olmalı. Futbol piyasası içerisinde herkesin sahip olmak istediği oyuncu tipleri. Bunu yapan ve istikrarlı bir şekilde sergileyen takımlara baktığımızda çok güzel sonuçlar alıyor. Bu sonuçları aldıkça Türk futbolu adına ben de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"TÜRK SPORUNUN TARTIŞILMASI GEREKİYOR"



Yabancı oyuncu konusunun tartışılması gereken sorunların başında geliyor ama esas Türk sporunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yabancı sorununda önce organizasyona ihtiyaç olan bir ülke spor sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. Genç bir nüfusa sahibiz. Onlara ne kadar spor organizasyonunu getirebiliyoruz. Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Onların yapılanmasını ve tekrar organize edilmelerini konuşmak gerekiyor. Yoksa yabancı sayısını 3'e indirelim, 5 çıkaralım değil. Gerekli organizasyonları yapmadığınız zaman yine sorunlar çıkacak. Alt yapıyla ilgilenen kulüp sayılarımızı gözden geçirelim. Ne kadar samimiyiz bu konuda? Yine ülkenin ulaştığı çocuk sayısına diğer ülkelerle baktığımızda ne kadar samimi olduğumuzu düşünelim. O yüzden Türkiye'nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin dernekler yasasından ve diğer kurumlarından ayrılıp bugünkü ihtiyaca uygun hale gelmesi için yasanın çıkması lazım. Bence yabancı sorunu bunlardan daha sonra gelir diye düşünüyorum. Trabzonspor'un diğer kurumlardan ayrı bir avantajı var. Eğer böyle organizasyon içende doğru hamleler yaparsa yine altyapısında çok önemli oyuncular çıkartıp takım içerisine koyabilecek hem güce hem potansiyele, coşkuya hem ilgiye sahip önemli yerlerden bir tanesi. Bunu gerçekleştirilmeli. Bununla ilgilide ben enerjimin olduğunu düşünüyorum. Yakın vadede olmasa da orta vadede 1-2 oyuncu daha olabileceğini düşünüyorum. Şu anda iki oyuncu dışında 3 oyuncu biraz uzak görünüyor. Böyle bir takım içerisinde iki oyuncuyu da kazanmak önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.



"KANSER OLMUŞUZ, ASPİRİNLE BAŞ AĞRISINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Yanal, "Tüm spor branşlarında söz sahibi olabilmemiz için üretiyor olmamız gerekiyor. Ama biz devşiriyoruz. Bu beni biraz acıtıyor. Yabancı sadece futbolda yok diğer branşlarda da var. Devşirdiğimiz adamları alıyoruz ve seviniyoruz. Biz kendi çocuklarımıza niye yaptıramıyoruz. O zaman bu sıkıntıyı çözmek için gerekli olanları yapmak zorundayız. Biz kanser olmuşuz aspirinle baş ağrısını gidermeye çalışıyoruz. Bu işin aması yok. Mesut Özil ve Emre Can'ı Almanya yetiştirdi. Senin organizasyonundan çıkan biri varsa, biz de alkışlayalım" dedi.



"YUSUF HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR VE DEĞİŞİYOR"



"Tatlı rekabet sizi sıkıntıya sokuyor mu?" sorusuna Yanal, "Futbol takımının her maçta aynı şeyi yapıyor olması çok zor. O günkü şartlar ve koşullar buna izin vermemiş olabilir. Bir değişiklik yaparsınız o tutmaz. Siz yanlış yaptınız dersiniz. Herkes sonuca göre konuşuyor. Bu önemli bir süreç 34 tane maç oynayacağız. Yusuf'un geçen sene devre arasında başlayan macerası var. Nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Gelişiyor, değişiyor. Zaman zaman kötü oynayacak, aldığı görevi yapamayacak. Her gün değişen ve gelişen bir takımız. Kolay olmuyor. Ama Yusuf, ülke futbolu için önemli bir değer, yetenek. Bence Yusuf'u korumak ve kollamak için üstümüzde düşeni yapmalıyız. Ben kendi adıma bunu yapacağım. Ofansif ve defansif de oynayabilir. Bunu da oynayabiliyor, öyle düşünüyorum. Belki kariyerinin ilerleyen dönemlerinde defansif de oynayacak. Sosa mesela, ikinci yarıda defansif de oynadı. Bir maçın ritmi yakalanmamış olabilir. Bu sene ligin çok çetin olacağını düşünüyorum" ifadelerinini kullandı



"SERT BİR LİGİ OLACAK"



Ligin çok çetin geçeceğini düşündüğünü ifade eden Yanal, "Galatasaray lige iyi başladı. İlerleyen haftalarda kaygılar artabilir. Öyle olunca ilginç sonuçlar olabilir. Sert bir lig olacak. Sevindirici olan şeyler de var. Yeni statlarımız var, zeminler biraz daha düzelmeye başladı. Seyirci ve kaliteyle daha iyi olabilir. Ligimizin ciddi bir amacı olması gerekiyor. Bazı şeyleri doğru söylemek gerekiyor. FIFA'nın açıkladığı 100 futbolcu içinde 1 oyuncumuz var. 1 oyuncu FIFA'nın açıkladığı 100 listesinde yer alıyor. Ne kadar kaliteliyiz derken buna da bakmak gerek. Başkalarıyla rekabet ettiğimizde çok rekabetçi gibi görünmüyoruz. Doğru organizasyonları yapınca zaten iddialı bir milletiz. O zaman daha iyi üreteceğiz, yetiştireceğiz. Belki orta vade ama gerekli olan en önemli şey bu diye düşünüyorum" diye konuştu.



"BURAYA OYUNCU GETİRMEK ZOR"



Yanal, Trabzon'a oyuncu getirmenin zor olduğunu belirterek, "Buraya oyuncu getirmek çok zor. Birçok şey sıkıntılı gidebiliyor. Buraya gelmek isteyen oyuncuları alalım dedik. Bazen zorlanıyorsunuz. Ama bu sıkıntıları çözmek için tedbirimizi aldık. Bazen hiç ummadığımız oyuncular kazanacağız. Yokluklar bazen varlıklar doğurur. Sorunu çözecek oyuncu üretirsek kazanç elde etmiş olacağız. Abdülkadir'e çok güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Onu iyi korumak ve kollamak gerek. Onun gelişimi için olanaklar sunmak önemli. Oyuncuya çılgın gibi tekliflerle, olgunlaşmadan kafasının uçmasını engellemek, bütün bunların hepsi karmaşık bir iş. Bazı bölgelerdeki oyuncuları da kazanabiliriz. Elimizde varda. Burada yaşamaktan mutlu ve takım olmak için ciddi fedakarlık yapan oyuncu kadrosu var. Tespit ettiğimiz oyuncularımız var ve almak için girişimlerde bulunuyoruz. Ama buradan bir şey çıkarırsak çok güzel olur."



"LUCESCU İLE GÖRÜŞTÜM"



A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile maçtan önce ve sonra telefonda görüştüklerini belirten Yanal, "Oyuncularla ilgili görüştük teşekkür etti. Daha öncede oyuncularla ilgili bilgi aldı. Bazı şeyleri çok da abartmamak lazım. Bu göreve gelmiş olanların hepsi tecrübeli. Uzmanlık alanları. Biz ancak destek olabiliriz. Seçimlerde saygı duymalıyız. Milli Takım'da bir ben bu görevi yaptım. Biz biraz bu konuda duygusal ve tepkisel davranıyoruz. Bir seçim var. Bu seçimlere ve sonuçlara saygı göstermeliyiz. Orada bulunan kişilerin tecrübelerine ve kariyerlerine baktığımızda eleştirilebilir. Bunu eleştirinin ötesine geçirmeden doğru bir dille yapmak lazım. Kazandılar ve halen şansları devam ediyor. Rusya'daki dünya şampiyonasına Türkiye katılır. Orada olmak çok önemli bir prestij. Bu hepimizin kazancı. Hepimiz bu konuda katkıda bulunmak ve destek olma durumundayız. Bizden istenen hangi oyuncuyla ilgili bir olursa paylaşıyoruz. Sıkıntı yok. Lucescu'nun o anlamda kuramayacağı ilişki de yok. Çok rahat ve düzeyli bir şekilde bunu paylaştık" şeklinde konuştu.



"HAYAL ETTİĞİM KALICI VE HERKESİN SEVEBİLECEĞİ BİR KADRONUN BURADA OLDUĞU BİLİNMESİ"



"Bu sezonki başarı kriteriniz nedir?" sorusuna ise Yanal, "Benim istediğim ve hayal ettiğim şey kalıcı ve herkesin sevebileceği bir kadronun öncelikle burada olduğunu, insanların hissetmesi gerekiyor. Evet ya bizim kadromuz. Bunun için adımlar atıldı. Genç ve yetenekli oyuncularımızın başarılı olması. Ne olur ise olsun Trabzonspor takımının zirvede kalması gerekiyor. Trabzonspor 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Burada tutulması gerekiyor. Trabzon futbolunun kültürünün, yatırımlarının karşılığını almak adına. Bu araya Başakşehir girdi ve o da bu zirvenin takımı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yaptıkları kadro ve bütçelerle zirveyi zorluyorlar. Bizim mutlaka her yıl olmamız gerekiyor. Biz 2011 yılından sonraki geçişleri, çok doğru yapamadık veya aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp o aksaklıkları giderip, düzgün bir zemine bu takıma oturtmak gerekiyor. Bence temellerini attık. Bir kaç rötuş yaptığımız da artık sorunumuz kalmayacağını düşünüyorum ve artık zirveye oynamak gerekiyor ve bunu yaparken de istikrarlı, düzenli, sistemli bir şekilde planlayarak, bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun ısrarlı bir şekilde kovalanmasına iş kalıyor. Öncelikle bu kadronun sabit ve coşkulu bir şekilde oturtmasıyla olur. Zamanı doğru değerlendirmeliyiz. Bizi bekleyen çok çekişmeli ve güzel bir lig var. Biz her şeye hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.



