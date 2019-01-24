Yanal: "Her Taraftarımız Gibi Biz de Bugün Beklemediğimiz Bir Sonuçla Üzüldük"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.

Kaynak: AA