Yanal: "Fenerbahçe Taraftarlarının Umutlarını Boşa Çıkarmayacağız"
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." dedi.
Kaynak: AA