Yanal: "Fenerbahçe Taraftarlarının Umutlarını Boşa Çıkarmayacağız"

Yanal: "Fenerbahçe Taraftarlarının Umutlarını Boşa Çıkarmayacağız"

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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