Yanal'dan Yusuf'a Teklif!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımdan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Yusuf'a, "Geçtiğimiz sezon şansız bir dönem geçirdin ama bu sezon farklı olacağına inanıyorum" dedi. Yusuf'un ise hocasının bu yaklaşımından memnun olmasına rağmen İstanbul takımlarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.



BURSA DA İSTİYOR



Yusuf Erdoğan'a Bursaspor'un da yoğun ilgisi bulunuyor. Yusuf, Trabzon'da 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında kesik yemiş ve kadroya girmekte büyük güçlük çekmişti.



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