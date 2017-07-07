Yanal, Arjantinli Futbolcuyu İstiyor!

Trabzonspor 'da devam eden transfer çalışmaları kapsamında Arjantinli forvet oyuncusu Benedetto'nun ismi de gündeme geldi. Bordo-Mavililer'in bu oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için girişimler yapması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu Benedetto'nun daha önce birçok kez canlı izlendiği ve teknik heyetin alınması yönünde hakkında olumlu rapor sunduğu oyuncunun kiralanması veya bonservisi ile alınması için yapılan ilk girişimler ise olumsuz sonuçlandı. Tecrübeli forvet oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan Arjantin kulübü Boca Juniors kulübünün, oyuncu için çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği bu nedenle görüşmelerin bugüne kadar istediği gibi ilerlemediği gelen bilgiler arasında.



FİYATI DÜŞERSE ONU GÖRMEK İSTERİM



Ancak Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Eğer gelirse bizim için büyük güç olur. Kendisi Trabzonspor'da çok büyük işler yapar. Ancak astronomik rakamlarla bu oyuncuyu almanızı istemem. Eğer fiyatı düşürürseniz onu takımda görmek isterim" dedi. Bu gelişme üzerine Benedetto için Trabzonspor yeni bir girişimde daha bulunacak.



(Takvim)