Yanal: "Antalyaspor, 21 yıl aradan sonra ikinci kez finalde"
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Yanal: "Antalyaspor, 21 yıl aradan sonra ikinci kez finalde"

17.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:00
Yanal:

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupada gol yemeden finale yükseldiklerini belirterek, "Antalyaspor 21 yıl sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi" dedi.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupada gol yemeden finale yükseldiklerini belirterek, "Antalyaspor 21 yıl sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi" dedi.

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde kentin bir başka ekibi Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupada finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Antalyaspor'un 21 yıl aradan sonra ikinci kez kupada finale yükseldiğini kaydetti.

Antalyaspor'un zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Yanal, "Bu zorlu süreçte, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak finale yükseldik. Zorlu dönemdeyiz, pandemi nedeniyle çok sık maç oynuyoruz. Kadromuzda eksik oyuncuların yanı sıra transfer kısıtlamamız vardı. Oyuncularımız enteresan bir hikaye yazmakla meşguller. Bence de bu hikaye, güzel bir hikaye. 15 maçlık yenilmezlik serisini Alanya'da bitmişti. Bugün yeniden seriye devam ediyoruz. Ligin sonun kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceğiz. En büyük hak ve takdir oyuncularımındır. Onlar bunu hak ediyorlar. Bu şekilde devam edeceğimizi, kalan maçların hepsinde de aynı performansı onlardan bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Yanal: 'Antalyaspor, 21 yıl aradan sonra ikinci kez finalde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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