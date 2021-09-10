Yan yola uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayıp, öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğu kazada araçtan fırlayan sürücü Gülser Çakıroğlu (35), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşildere Caddesi Erenler Camii önünde meydana geldi. Gülser Çakıroğlu yönetimindeki 35 ADP 729 plakalı otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Otomobil ters dönerken, sürücü Çakıroğlu ise araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilden fırlayan Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çakıroğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ters dönen otomobil ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.