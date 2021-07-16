Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı
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Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı TEM otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatarak durdu.

Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatarak durdu. Araç içinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Tüm Otoyolu Düzce kesimi Küçük Melen mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZN 7548 plakalı Renault marka hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan aynı aileden sürücü Ömer Faruk T., Zühre T. (35), Zeynep T. (5), Dilek T. ve Enes T. yaralandı. Yaralılar ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı
Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı
Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı
Yan yatan ticari araçta 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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