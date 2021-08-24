Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yan yatarak metrelerce sürüklenen otomobil, kaldırım üzerine çıkarak durabildi.

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yan yatarak metrelerce sürüklenen otomobil, kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 06 FK 6832 otomobil, önünde seyreden Bayram B'nin kullandığı 06 CMP 548 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kaldırım üzerine çıkarak durabilen otomobil sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücünün otomobilden çıkmasına yardımcı oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer K'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Buradaki tedavinin ardından Ömer K, hastane naklini reddetti. İtfaiye ekipleri de otomobilde tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 00:59:21. #1.16#

title