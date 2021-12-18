Yan yatan motosiklet sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki motosikletin yan yatıp sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Nevzat Karakaş idaresindeki 14 ABG 116 plakalı Yamaha marka motosiklet Akpınar köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yatan motosikletin sürüklenmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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