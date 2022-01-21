Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
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Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduANKARA'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu kaza sırasında kırılan camdan yola düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken ezilmekten kıl payı kurtulan yolcu kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Ulus- Şentepe- Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi. O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.

Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaza, Güncel, Haber

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