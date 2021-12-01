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Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yan yatan caminin minaresi, belediye ekipleri tarafından indirilmeye çalışılıyor.

KOCAELİ (İHA) - Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yan yatan caminin minaresi, belediye ekipleri tarafından indirilmeye çalışılıyor.

Kocaeli'de 2 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları, minareleri, tabelaları devirdi, tekneleri batırdı. Aynı zamanda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı. Fırtına sebebiyle toplamda 333 olayın meydana geldiği kentte, lodosun izleri silinmeye başladı.

İzmit ilçesi Arızlı Mahallesi'nde bulunan caminin minaresi de kuvvetli rüzgara dayanamayarak yan yatmıştı. Tehlike arz eden minare için güvenlik önlemleri alındı. Tüm önlemlerin alınmasının ardından minarenin indirilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı. Ekiplerin bölgede hummalı çalışmaları sürüyor.

"Yeni bir minare yapılacak"

Caminin 10 yıl önce inşa edildiğini söyleyen muhtar Ruhan Menteş, "29 Kasım Pazartesi gecesi saat 18.00 sıralarında komşularımız minarenin, caminin kubbesine doğru yattığını söyledi. Olayı öğrenince jandarma ekiplerine haber verdim. AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığı ile irtibata geçtik ve A Takımı'nı yönlendirdiler. A Takımı buraya geldi fakat o akşam fırtına dolayısıyla hiçbir şey yapamayacaklarını belirttiler. Müdahale etmeden önce fırtınanın durması gerektiğini söylediler. A Takımı minareyi sabitledi ve fırtınanın dinmesini bekledik. Bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ekipler gönderildi. Şimdi de minareyi tamamen yere alma çalışmaları başladı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yeni bir minare yapılacak" şeklinde konuştu.

Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor

Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor

Yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor

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