Yan yatan kamyoneti kamyona bağlanan halatla doğrultup, yoluna devam etti
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Yan yatan kamyoneti kamyona bağlanan halatla doğrultup, yoluna devam etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi.

Yan yatan kamyoneti kamyona bağlanan halatla doğrultup, yoluna devam etti
18.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:19

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Maddi hasarlı kaza sonrası, yoldan geçen bir kamyona bağlanan halatla araç doğrultuldu. Sürücü, aracına binip, yoluna devam etti.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif Erdoğan (45) yönetimindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen bir kamyon şoföründen yardım istedi. Kamyonet, kamyona bağlanan halatla çekilerek düzeltildi.Şoför Nazif Erdoğan, çalıştırdığı kamyonetiyle yoluna devam etti.


Kaynak: DHA

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