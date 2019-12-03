Yan yatan çöp kamyonu TEM otoyolunu trafiğe kapattı

03.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:44

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinden, Edirne istikametine seyreden çöp kamyonu sol ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Büyükçekmece-Edirne istikameti tamamen trafiğe kapanırken oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.



Kaza, öğle 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece-Edirne istikameti Beylikçayır viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JM 84 plakalı çöp kamyonunun ön sol lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı.



Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yan yatan araçtan dolayı Büyükçekmece-Edirne istikameti 1 saat trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Hafif yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.



Öte yandan, kamyonun yan yatması sebebiyle trafikte kalan sürücüler araçlarından inerek kaza sonrası çalışmaları cep telefonları ile görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA