Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

31.10.2020 04:31 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:44

Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti ile yan yatan binanın içerisinde bulunan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti ile yan yatan binanın içerisinde bulunan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı. Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı, yaklaşık 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor.

Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bayraklı'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Bayraklı'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (4)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (4)
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