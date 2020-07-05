Yan yatan araçta sıkışan iki kadını itfaiye kurtardı ESENYURT'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ESENYURT 'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil sürücüsü aniden yolun sağında bulunan yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki kadını bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. Yaralı kadınlar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin araştırması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA