YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI
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YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI

Esenyurt'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri kurtardı.

YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI
05.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:39

Esenyurt'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil sürücüsü aniden yolun sağında bulunan yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki kadını bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. Yaralı kadınlar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisi kazaya ilişkin araştırması devam ediyor.

Görüntü dökümü: --------------------Ambulansa kaldırılan yaralı kadın-İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadın kurtarma çalışması-Kadının otomobilden çıkarılıp ambulansa götürülmesi-Olay yerinden görüntü

-Kamyonet şoföründen görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

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