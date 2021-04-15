Yan yatan aracın sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Denizli'de aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yatan aracın içerisinden vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Denizli'de aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yatan aracın içerisinden vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah D'nin idaresindeki 20 D 1843 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda aracı durdurmaya çalışan sürücü, aracın yan yatması neticesinde içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görmesi üzerine sürçünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Emrah D'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın çekilmesi için yolda güvenlik önlemi aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı