YAN YATAN 300 YAŞINDAKİ ÇINAR AĞACININ KURTARILMASINI İSTEDİLER

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki dere kenarında bulunan 300 yaşındaki çınar ağacı, taşan derenin altını oyması ve şiddetli rüzgarla yan yattı. Köy muhtarı Hayri Açıkgöz, çınar ağacının kurtarılmasını istedi.

Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki derenin kenarındaki 10,5 metre yarı çapında 30 metre yüksekliğindeki çınar ağacı 5 gün önce yaşanan şiddetli rüzgar ve derenin taşması nedeniyle etkilendi. Altı oyulan çınar ağacı yan yattı. Çınar ağacının yan yatmasının ardından jandarma ve muhtarlık ağacın etrafına şerit çekti. Köy muhtarı Hayri Açıkgöz, sosyal medya hesabından ağacın kurtarılması için yardım istedi.

Köy muhtarı Hayri Açıkgöz ağacın vinçle kaldırılabileceğini belirterek, 'Yaşanan lodos ve derenin yükselmesi nedeniyle çınar ağacımız yan yattı. 6 ay önce üniversiteden gelen hocalarımız ağacı incelemeye alarak, yaşını tespiti için çalışma başlatmıştı. Çınar ağacımız derenin kenarında olduğu için her an tehlike altındaydı. Bizde çınar ağacının bu durumunu Ulus Kaymakamlığına bildirdik. Ağacı kurtarmak için dallarını budadıktan sonra vinç yardımıyla ağacın düzeltilmesini sağlamak istiyoruz. Ağacımız bizim tahminimizce yaklaşık 300-400 yaşında. Bizim atalarımız bu ağaçtan hep bahsederdi. İnşallah ağacımızı yok olmaktan kurtarırız. Burası köylülerimiz sevdiği bir alan, burada teknik bir ekip çalışarak, bunun kurtarılacağını düşünüyorum.' dedi.