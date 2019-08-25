Yan Sasse Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse'yi renklerine bağladı.

25.08.2019 21:10
Yan Sasse Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse'yi renklerine bağladı.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.


Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti. - RİZE

Kaynak: İHA
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