Yan Sasse Çaykur Rizespor'da

25.08.2019 21:10

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse'yi renklerine bağladı.



Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.



Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti. - RİZE

Kaynak: İHA