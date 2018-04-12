Yan Sanayi Yerli Otomobil İçin Hazır

SİNAN BALCIKOCA - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türkiye'deki taşıt yan sanayisinin piyasadaki en modern aracın yüzde 80'ini yapabilecek durumda olduğunu belirterek, "Yerli otomobil için bu oran yüzde 80 olmayabilir ama yüzde 70 seviyesine kadar çıkabilir. Yerli otomobil için elimizden geleni yapmaya hazırız, bekliyoruz." dedi.

Kanca, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk otomotiv yan sanayisinin dünya pazarında iyi konumda yer aldığını söyledi.

Yan sanayi ihracatında da ciddi potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Kanca, şöyle konuştu:

"Biz şu anda piyasada dolaşan en modern aracın bile neredeyse yüzde 80'ini üretebilir durumdayız. Zaten yüzde 100 olmasına da gerek yok aslında. Almanya bile bir aracın yüzde 100'ünü üretmiyor. Böyle bir yarışa da gerek yok. Yüzde 80 çok iyi bir rakam. Fakat yeni bir araçta, daha modern ve elektrikle çalışan bir araçta bu oran düşebilir. Yerli otomobil için bu oran yüzde 80 olmayabilir ama yüzde 70 seviyesine kadar çıkabilir. Bundan da çok üzülmemek gerekiyor. Her şeyin yüzde yüz Türk olmasına gerek yok artık böyle bir zorunluluk yok. Mühim olan yüzde 60-70'lik kısmı yapabilmek. Sizin markanız mı? Mesele bu zaten."

Kanca, yerli otomobili yapacak konsorsiyumla henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini anlatarak, "Bununla ilgili bir beklenti içine girdik. Bir aracı tasarlarken ilk konuşulması gereken ekip tedarik sanayi. Bununla ilgili bir görüşme yok ama bekliyoruz. Beşli konsorsiyumun bu iş için birini ataması söz konusu. Belki biraz o uzun sürüyor. Biz yerli otomobil için elimizden geleni yapmaya hazırız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha tecrübeye ve bilgiye oynamamız gerekiyor"

Otomotiv yan sanayisi için yüksek teknoloji ve endüstri 4.0 konularına da değinen Kanca, şunları kaydetti:

"Her ikisinde de Türkiye önemli adımlar atmak zorunda. Türkiye'deki şu anki üretim teknolojisini geliştirmek ve artırmak zorundayız. Modern araçlara uygun hale getirmeliyiz. Endüstri 4.0 geniş bir kavram, içinde bir sürü şey içeriyor. Aletlerin aletlerle konuşması, otomasyon, daha rahat çalışma şartları olarak algılayabiliriz. Ama sonuçta insanların daha rahat çalışabileceği, daha ucuza mal edebilecekleri bir üretim sistemi ve kendi içinde haberleşmesi, bu konuda da çok çalışmamız gerekiyor. Bizim avantajımız olan uygun iş gücü endüstri 4.0 sayesinde git gide etkisiz kalacak gibi. O yüzden sadece işçiliğe oynamamamız, daha fazla tecrübeye ve bilgiye oynamamız gerekiyor."