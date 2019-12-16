Yan Etki'nin yeni oyunu "10 Saniye"

16.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:52

Türk Tiyatrosunda kısa sürede hatırı sayılır bir yer elde edinen Yan Etki, 28 Aralık 2019 Cumartesi saat 20.30'da Toy İstanbul'da yeni oyunları ''10 Saniye''yi tiyatroseverlerle buluşturacak. Erdi Işık'ın yazdığı, Faruk Barman ve Mert Erarslan'ın yapımcıları olduğu, Serkan Üstüner'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, başarılı ve ödüllü oyuncular Nergis Öztürk ile Algı Eke rol alıyor.

OYUNUN KONUSU KISACA ŞU ŞEKİLDE:

Ülkenin en iyi ve prestijli okullarından William College'tan işlediği bir suç üzerine kovulan çocuğunu, okula geri aldırmak için ne gerekiyorsa yapacak olan Zeynep ile rehber öğretmeni Elif'in şiddet, taciz, etiket başlıkları altında gerçeği 'aramasını' ya da 'kaybetmesini' anlatan, yetiştirilen çocuğun mutluluğunu mu itibarını mı gözetmemizi sorgulatan bir oyun "10 Saniye".

Yıllardır "kutsallık" kavramının anne ve öğretmenlere uygun olduğunu vurgulamışızdır. Peki ya gerçekten her anne ve öğretmen kutsal mı? Patolojik bir anne olamaz mı? Ya da sapkın bir öğretmen? Ya da her ikisi de sevgi dolu ve bir o kadar yalnız. Zeynep ve Elif'i karşı karşıya getiren bu oyun; Eğitimin sistemi, çarpık aile ilişkileri ve etiket kavramlarının çocuk psikolojisini nasıl şekillendirebileceğine dair bir bakış.

28 Aralık Cumartesi saat 20.30'da Toy İstanbul'da prömiyerini gerçekleştirecek olan ''10 Saniye'', 5-15-18-21 ve 24 Ocak 2020 tarihlerinde de izleyicisiyle buluşacak. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri tiyatrolar.com.tr sitesinden ve gişelerden temin edilebiliyor.

Kaynak: Bültenler