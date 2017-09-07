Yan Dükkanın Güvenlik Kamerasını Düşünemedi

Adana'da bir işyerinden elektrikli bisiklet çalındı.



Merkez Çukurova ilçesinde Mavi Bulvar'da emlakçılık yapan Görkem Cihan, sabah dükkana geldiğinde iş yerinin kapısının kilidinin kırıldığını, şarja bıraktığı elektrikli bisikletin yerinde olmadığını gördü.



Cihan'ın polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen polis, çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası olmayan dükkana giren zanlının, iş yerinde güvenlik kamerası olabileceği düşüncesiyle kayıt yaptığını düşündüğü bilgisayar ve modemin kablolarını kopardığını belirledi.



Polis, çevrede yaptığı araştırmada ise yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasında zanlı ve hırsızlık anının görüntülerine ulaştı.



Zanlının yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



Güvenlik kamerası görüntülerine göre, iş yerinin önüne gelen zanlı, camdan içeriye bakıp, kilitli kapıyı kontrol ediyor. Çevreyi gözden geçiren zanlı, yanında getirdiği bir aletle kapıyı açıp içeri giriyor. Yaklaşık 10 dakika dükkanda kalan zanlı, iş yerinden çıkardığı elektrikli bisiklete binip olay yerinden uzaklaşıyor.