Yan Couto’nun Coritiba Formasıyla En İyi Anları
Coritiba altyapısında yetişen ve 2019'da 17 yaş altı kategorisinde Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sağ bek Yan Couto'nun Manchester City ile kontrat imzalamadan önce formasını giydiği Coritiba ile en iyi anlarına birlikte göz atalım.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Coritiba altyapısında yetişen ve 2019'da 17 yaş altı kategorisinde Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sağ bek Yan Couto'nun Manchester City ile kontrat imzalamadan önce formasını giydiği Coritiba ile en iyi anlarına birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout