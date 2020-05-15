Yan Couto’nun Coritiba Formasıyla En İyi Anları Coritiba altyapısında yetişen ve 2019'da 17 yaş altı kategorisinde Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sağ bek Yan Couto'nun Manchester City ile kontrat imzalamadan önce formasını giydiği Coritiba ile en iyi anlarına birlikte göz atalım.

Coritiba altyapısında yetişen ve 2019'da 17 yaş altı kategorisinde Brezilya milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sağ bek Yan Couto'nun Manchester City ile kontrat imzalamadan önce formasını giydiği Coritiba ile en iyi anlarına birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout