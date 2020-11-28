Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı
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Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı

28.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:52

Yan baktın dehşeti.

Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı

BURSA - Bursa'da yan baktın kavgasında genç adam kavga ettiği 3 Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Emircan G.(19), iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu 3 şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri Emircan'ı bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan genç yere düştü. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şahısları arıyor.

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Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı
Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı
Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı
Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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