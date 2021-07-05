YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
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YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, alışveriş yapmak için bakkala giren Erdal Palıtsözlüer (42), kendisine yan baktığını iddia ettiği Halil Ö. (23) ile Atakan K.'yi (21) bıçakladı.

ADANA'da, alışveriş yapmak için bakkala giren Erdal Palıtsözlüer (42), kendisine yan baktığını iddia ettiği Halil Ö. (23) ile Atakan K.'yi (21) bıçakladı. Yaralanan gençlerin arkadaşı da bisikletle kaçmak isteyen Palıtsözlüer ile arkadaşı Muhammed C.'ye otomobille çarptı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alınırken, Erdal P. de tedavisi sonrası tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bakkala alışveriş yapmak için giren Erdal Palıtsözlüer, müşteriler Halil Ö. ile Atakan K.'ye Bana neden yan bakıyorsunuz diye sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Palıtsözlüer, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Halil Ö. ile Atakan K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Palıtsözlüer, daha sonra Suriye uyruklu arkadaşı Muhammed C.'nin kullandığı elektrikli bisiklete binerek, kaçmak istedi.

Bu sırada yaralı gençlerin arkadaşı ise otomobille Erdal Palıtsözlüer'in bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki Palıtsözlüer ile arkadaşı Muhammed C. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Erdal Palıtsözlüer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hastanedeki diğer yaralıların tedavisi sürerken, Halil Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
YAN BAKTILAR, DİYE BAKKALDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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