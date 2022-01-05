'Yan bakma' kavgasında öldürülen kick boks sporcusu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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'Yan bakma' kavgasında öldürülen kick boks sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

'Yan bakma' kavgasında öldürülen kick boks sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 'yan bakma' kavgasında Y.E.A. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı (18), Felahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 'yan bakma' kavgasında Y.E.A. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı (18), Felahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 2 gün önce saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Y.E.A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.E.A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Kulacı'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kulacı, dün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Y.E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Y.E.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Muhammed Kulacı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Felahiye ilçesine getirildi. İsabey Mahallesinde kılınan cenaze namazına genç sporcunun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kulacı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


'Yan bakma' kavgasında öldürülen kick boks sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

'Yan bakma' kavgasında öldürülen kick boks sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

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