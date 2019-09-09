Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi

Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

09.09.2019 13:06
Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.


Olay, önceki gece Kadıköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, yan bakma tartışması sonrası milli kick boksçu Berke Şahin, önce darp ettiği Ömer Özdemir'i bıçakla yaralamış, Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan milli kick boksçu Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahin, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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